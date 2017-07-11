Климкин озвучил минусы визового режима с РФ

Украина не сможет контролировать въезд и выезд россиян при обычном визовом режиме.

Соответствующее мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин, передает "ТСН".

"Если мы просто введем визы, то это не будет соответствовать нашей цели. Во- первых, мы не сможем эффективно контролировать дату въезда, как будут въезжать граждане Российской Федерации, каким образом это будет делаться", - заявил Климкин.

По его словам, Россия введет визовый режим в ответ и будет прессовать украинцев. Глава МИД отметил, что подобных провокаций будет много.

"Я подчеркиваю, как только мы будем технически готовы, но мы очень хорошо продвигаемся в этом направлении, с реестром биометрических данных, это решение будет введено", - заявил Климкин.

Он рассказал, что это только первый этап. По словам министра, это будет интегрированная система контроля за передвижением россиян внутри страны и пересечением границы. Следующим этапом станет отслеживание угроз - система предварительного информирования.

По словам Климкина, украинцы не смогут получать все биометрические данные, потому что часть из них остается закрытой.