Климкин подтвердил, что встретится в Мюнхене с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что намерен встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом украинский министр рассказал журналистам в Мюнхене.

Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Планирую встретиться Лавровым. С ним будет тематика несколько другая. Поскольку заложники - это фантастически важно, а это сейчас все блокируется... Скажу Лаврову, что они должны свою оккупационную администрацию контролировать, обязательно подниму вопрос наших политических заключенных, поскольку в рамках "нормандии" он всегда отказывается это обсуждать", - заявил глава МИД.

Он добавил, что намерен обсудить с Лавровым формат миротворческой миссии.

Встреча должна продлиться около получаса.

Ранее о запланированных переговорах заявили в министерстве иностранных дел РФ.

16-18 февраля в Мюнхене (Германия) пройдет международная конференция по безопасности.

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отмечал, что боевики "ЛДНР" продолжали удерживать на то время 103 украинцев.

21 января 2018 года боевикам на временно оккупированные территории передали помилованную Порошенко Надежду Козлову. 24 января освободили бойца 92-й бригады Вооруженных сил Украины Романа Савкова.

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.