Климкин подтвердил встречу Порошенко и Трампа

Глава МИД Павел Климкин подтвердил встречу президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Встреча состоится, конечно, мы ее готовим. Но мы должны выдержать интригу. В ближайшее время (пресс-секретарь президента - ред.) Святослав Цеголко сделает соответствующее заявление, синхронно с нашими американскими друзьями, но мы сейчас работаем над содержательной частью речи", - сказал Климкин, отвечая на вопрос о возможности будущего визита президента Украины Петра Порошенко в США на следующей неделе.

Министр также отметил, что в повестке дня встречи будут стоять вопрос о выполнении Россией своих обязательств в рамках Минских договоренностей, а также вопросы оккупированного Крыма, доступа к нему международных наблюдателей, вопросы двустороннего сотрудничества Украины и США, а также помощи украинским реформам.

Также, по словам министра, будут стоять вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США. Глава внешнеполитического ведомства анонсировал "важные политические решения в этой сфере".

Ранее ЕвроПравда со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Трампа и Порошенко в Вашингтоне уже в июне.