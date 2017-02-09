Климкин: Поступок Гончаренко по порче Берлинской стены можно объяснить, но он был излишним

Поступок депутата от БПП Алексея Гончаренко по порче Берлинской стены можно объяснить, но в политическом контексте это было лишним. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Я считаю, что любой поступок можно объяснить. И этот поступок можно объяснить эмоционально. Но в политическом контексте, я считаю, что это было лишним. Немецкая сторона не воспринимает это как нечто такое, что было направлено против нее, но у всех у нас много эмоций. Иногда эмоции надо сдерживать и выбирать другие пути, например политические. Я с Гончаренко плодотворно работаю во многих вопросах в рамках взаимодействия с Францией, так что не волнуйтесь, все будет нормально", - заявил Климкин.

"Я работаю очень плотно со всеми представителями, не только с теми, кто отвечает за внешнюю политику в Берлине, знаю их позицию, и, на самом деле, реакция, которая во многих случаях, как у Гончаренко, очень эмоциональная, я считаю слишком эмоциональная. Это свидетельствует о том, как мы понимаем то, каким образом должны быть выполнены минские договоренности и каким образом мы должны идти к миру", - добавил министр.

Вчера, 8 февраля, нардеп от БПП Алексей Гончаренко в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе (что они возможны до выведения с Донбасса российских войск) разрисовал фрагмент Берлинской стены, который находится у посольства Германии в Киеве.

В посольстве Германии ранее заявили, что пока не будут реагировать на порчу нардепом от БПП Алексеем Гончаренко фрагмента Берлинской стены. Позже на сайте посольства появилось сообщение о том, что дипведомство сожалеет о порче фрагмента Берлинской стены депутатом от БПП Алексеем Гончаренко и констатирует нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. "Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии", - подчеркнули в посольстве.

Представитель МИД Германии Мартин Шефер осудил поступок народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, который разрисовал фрагмент Берлинской стены на территории посольства ФРГ в Киеве.

Пресс-служба столичной полиции заявила, что такой поступок народного депутата должна рассматривать прокуратура, поскольку полиция не может его наказать из-за депутатского иммунитета. В пресс-службе прокуратуры Киева сказали, что действия Гончаренко - это дело полиции, поскольку это административное нарушение, а не уголовное преступление.

Напомним, фрагмент Берлинской стены был установлен в Киеве в ноябре 2009 года по случаю 20-летия ее падения.

Подобные небольшие фрагменты стены, разделявшей более 30 лет во времена "холодной войны" столицу Германии на Западный и Восточный Берлин, установлены во многих городах мира, в частности в Нью-Йорке, Мадриде, Буэнос-Айресе, Риге, а также перед Европейским парламентом.

Немецкая сторона в 2009 году взялась за собственный счет доставить в Киев фрагмент Берлинской стены и профинансировать его установление на территории посольства.