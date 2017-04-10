Климкин примет участие во встрече глав МИД Вышеградской четверки

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел Вышеградской четверки 12 апреля.

Об этом Климкин сказал в эфире телеканала Интер.

На встрече глав МИД Польши, Чехии, Словакии и Венгрии украинский министр намерен продвигать идею обменов для школьников, студентов и ученых.

"Давайте посмотрим, как задействовать безвизовый режим? Сколько украинцев этим воспользуются? Одна из идей, которую я последовательно продвигаю, буду также продвигать 12 апреля во время заседания министров иностранных дел Вышеградской четверки плюс Восточного партнерства, это обмены", - сказал глава МИД.

6 марта Европейский парламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Европейского Союза без виз.