Климкин прокомментировал подписание Дудой скандального "антибандеровского" закона

Министр иностранных дел Павел Климкин напомнил Польше, что историческая правда не устанавливается законами, которые предусматривают запрет идеологии украинских националистов. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в "Твиттере".

"Я всегда буду говорить правду. Уважать тех, кто это заслужил. Осуждать тех, кто себя опозорил. Безразлично - своих или чужих. Неважно - в Варшаве, Киеве или другом месте", - подчеркнул Климкин.

"Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она либо есть, либо ее нужно искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Президент Польши Дуда подписал закон и передал его на изучение в Конституционный суд Польши.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.

В МИД Польши отметили, что главная цель закона - "борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте", а также борьба с "приуменьшением ответственности настоящих исполнителей преступления".

6 февраля Верховная Рада приняла заявление, в котором, среди прочего, призвала президента Польши совместно с Сеймом и Сенатом вернуть в украинско- польские отношения взвешенность и доброжелательность.

В Министерстве иностранных дел Израиля надеются, что польские власти внесут изменения в закон об Институте национальной памяти.