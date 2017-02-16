Климкин прокомментировал позицию Белого дома по Крыму

Министр также надеется, что США будут оказывать давление на РФ для выполнения ею Минских договоренностей Павел Климкин, фото politrussia.com

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что достичь такой позиции американской администрации относительно оккупированного Крыма удалось благодаря работе украинских дипломатов с командой президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал во время конференции по безопасности в Конгрессе США, передает Час Time на своей странице в Facebook.

По его словам, такие заявления, прозвучавшие из Белого дома относительно Крыма, были ожидаемы благодаря работе с новой администрацией США.

"Они (заявления - ред.), безусловно, были ожидаемы. Мы все вместе работали над тем, чтобы получить такой очень сильный месседж. После того, как такой месседж прозвучал в Совете безопасности со стороны представителя Соединенных Штатов при ООН, сейчас мы слышим это очень последовательно и уже не первый раз от новой администрации. И то, что я слышу, в принципе, вчера, сегодня это очень важно для того, чтобы построить очень практичную и очень логичную картину, как мы будем работать дальше вместе", - сказал Климкин.

Он также надеется, что США будут оказывать давление вместе с европейскими лидерами на Россию для выполнения Минских договоренностей.

Напомним, как заявлял пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Дональд Трамп ясно дал понять, что он ожидает от российского правительства деэскалации насилия в Украине и что вернут Крым.