Климкин прокомментировал публикацию о подрыве Крымского моста

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг факт разговора с автором публикации о том, что Украине стоит взорвать Крымский мост, и заявил, что сама колонка не достойна внимания.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Только что прочитал твит Тома Рогана. Смешно. Я никогда не говорил с этим человеком и на самом деле эту статью даже не стоит комментировать. Не уверен или он хочет меня представить как героя или как преступника. На самом деле это не имеет значения. Похоже на очередную российскую провокацию", - заявил Климкин.

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I've never spoken to the man and sincerely the article isn't worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn't matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 18, 2018

Напомним, во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин лично открыл мост, который соединяет материковую часть России с аннексированным Крымом. По мнению колумниста издания Washington Examiner Тома Рогана, Украина просто должна взорвать Крымский мост. По его словам, он является возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации. Вечером, 17 мая, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста, обвинив его в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ.

В своем новом материале журналист рассказал, что не жалеет о своей идее, и о смертельных угрозах в свой адрес. Однако, по его словам, он имел разговор с главой МИД Украины Павлом Климкиным, который заверил в своей поддержке.

С сегодняшнего дня ехать из России на оккупированный полуостров можно пока только на легковушках. Грузовики вынуждены подождать, пока российские специалисты дадут заключение, что это безопасно для самого сооружения. Открытие наполовину готовой переправы живо комментируют в Украине и Евросоюзе.