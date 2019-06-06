Климкин прокомментировал ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко

Ситуация с плагиатом фрагментов выступлений президента Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко является свидетельством последовательности внешнеполитического курса Украины.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал, комментируя идентичность фрагментов в выступлениях Зеленского и Порошенко о том, что вступление Украины в Европейский Союз приведет к "смерти российского имперского проекта".

В частности, глава МИД назвал идентичность фрагментов в выступлениях Зеленского и Порошенко "комической историей".

"Как говорится, много шума из ничего. Правда, не шекспировских масштабов. Базовые тезисы действительно были подготовлены в МИД. Некоторые из них озвучивались предыдущим президентом Петром Порошенко во время Дня Европы", - заявил Климкин.

По его словам, друзьям и партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы, особенно во время первого визита Зеленского в Брюссель, поэтому они были включены в пакет предложений, направленных в Администрацию президента.

"Но потом подготовленные МИД тезисы были озвучены на съезде партии "Европейская солидарность", - добавил Климкин.

По его словам, "можно было бы гордиться тем, что позиция МИД пользуется таким спросом".

Заместитель главы Администрации президента по вопросам информполитики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Зеленского на совместном брифинге с Туском и Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

В пресс-службе президента заявили, что предварительно установлено, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.