Климкин прокомментировал вето РФ на резолюцию СБ ООН

Россия неплохо чувствует себя среди стран-изгоев, поддерживая военные преступления, сказал министр Павел Климкин. Фото: AFP

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал позицию России относительно неподдержания резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Россия неплохо чувствует себя среди стран-изгоев, поддерживая военные преступления.

"Восьмое вето России по Сирии означает, что Россия хорошо себя чувствует в компании стран-изгоев и поддерживает военные преступления и преступления против человечности. Прискорбно", - написал Климкин.

Russia's 8th veto on Syria means Russia feels fine in the company of rogue states & backs war crimes and crimes against humanity. Deplorable - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 апреля 2017 г.

Как сообщалось, Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента.

Позже в сети появилось видео, как на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом.