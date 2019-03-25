Климкин прокомментировал "визит" кандидата в президенты в Москву

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в Москве стоит вести переговоры только с одним человеком - президентом России Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс- конференции с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном в Киеве, комментируя переговоры кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Я бы не применял слово "визит" к этой поездке. Это явно слишком высокий стиль. Что касается господина Медведчука, то ничто в его контактах с Россией не является для нас сюрпризом. Что касается посещения Москвы кандидатом в президенты Украины господином Бойко, то это, конечно, очень четкое выражение позиции, и не только высказывание, а демонстрация своей позиции", - заявил Климкин.

"Как мы все прекрасно понимаем, в Москве стоит и нужно говорить только с одним человеком - это с президентом России, который фактически определяет всю повестку дня", - сказал глава МИД.

"А главное, и я это говорю не только как министр иностранных дел, а просто как украинский гражданин, я бы очень хотел услышать от тех, кто ездил в Москву, как они обсуждали там вопросы освобождения наших заложников, политических заключенных и военнопленных, чего они, собственно, достигли, как они обсуждали вопрос оккупированных территорий, и здесь я имею в виду и Донбасс, и, безусловно, Крым", - подчеркнул Климкин.

По его словам, "если эти вопросы не обсуждались либо не были важнейшими и доминирующими вопросами повестки дня, то у меня вопрос даже не с политической точки зрения: а что это было?".

Как сообщал УНИАН, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Медведев и глава "Газпрома" Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продолжения транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины "не проявляет активности" в решении этого вопроса.