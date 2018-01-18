Климкин прокомментировал воинственную реакцию РФ на закон о реинтеграции Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обвинения России в адрес Украины относительно принятого закона о реинтеграции Донбасса является частью пропаганды, а не дипломатии.

"Как известно, российский представитель на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге по нашему иску сказал, что все оружие они нашли в шахтах. Это все, что нужно знать о российской реакции на наш закон о реинтеграции Донбасса", - написал он в Twitter.

Напомним, 18 января депутаты Верховной Рады приняли закон о реинтеграции Донбасса. В новом законе Россия определена страной-агрессором и вводится право Украины на самооборону, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными. Закон также расширяет возможности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

МИД России заявил, что Украина таким образом "хоронит" Минские соглашения и нормандский формат, а также готовится к силовому сценарию.