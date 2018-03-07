Климкин прокомментировал желание Собчак пустить ее в Крым для агитации

Министр иностранных дел Павел Климкин считает неуместным для кандидата в президенты России Ксении Собчак ехать во временно оккупированный Крым, чтобы вести агитацию среди местных жителей.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым - это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории это точно шизофрения. Конечно, политическая", - написал министр.

Он посоветовал Собчак приехать в Киев и пообщаться с представителями Меджлиса крымских татар, который признан во всем мире и запрещен в захваченном Крыму.

"Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира", - подытожил Климкин.

6 марта 2018 года сообщалось, что Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Но ехать на оккупированную территорию она собирается как кандидат в президенты, то есть, чтобы агитировать местных жителей голосовать за нее на нелегитимных выборах.