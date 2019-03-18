Климкин: процесс возвращения Крыма в Украину будет очень сложным

Процесс возвращения Крыма в Украину будет очень сложным. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин

"Вместе с тем не надо самих себя обманывать: простого решения в случае с Крымом нету. Скорее всего процесс, что приведет к его возвращению Украине, будет очень сложным. Однако это не означает, что мы можем сидеть и ждать сложа руки. Как раз наоборот, должны работать и работать", - написал Климкин.

Он подчеркнул, что освобождение и возвращение Крыма является приоритетом Украинского государства, но этого мало.

"Эта идея должна охватить все украинское общество, стать нашим общенародным стремлением, делом чести, частью национального сознания. Кому не болит Крым - тот не достоин называться украинцем", - отметил Климкин.

Также он отмечает, что необходимо обеспечить беженцев всем необходимым и чтобы люди на оккупированных территориях знали, что от них не отреклись, их ждут, они наши. Они должны стремиться к нам, а не пассивно ждать.

"Мы должны быть готовы вложить в дело освобождения Крыма огромные усилия и ресурсы - духовные и материальные, личные и государственные. Свобода без борьбы не дается. Без труда каждого тоже", - написал Климкин.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Крым нельзя возвращать в состав Украины с помощью военной силы.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".