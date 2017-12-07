Климкин провел переговоры с Тиллерсоном

На полях совета министров ОБСЕ в Вене состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павел Климкин с госсекретарем США Рексом Тиллерсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра.

"Обсудили все: от совместной работы над миротворческой миссией ООН на оккупированном Донбассе до энергетической безопасности и поддержки США эффективной и независимой антикоррупционной системы в Украине", - написал Климкин.

Напомним, 7 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на полях Совета министров ОБСЕ.

Зустрівся з американським колегою Рексом Тіллерсоном. Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні. pic.twitter.com/D0mD6PtUU4 - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 грудня 2017 р.