Климкин рассказал, что будет делать Украина после решения суда ООН

Украина будет собирать доказательства финансирования Россией терроризма на Донбассе для Международного суда ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Интерфакс- Украина".

"Суд четко сказал, что во-первых у него есть юрисдикция по Конвенции о запрете финансирования терроризма и таким образом процесс будет продолжен. Сейчас речь шла только о промежуточных мерах. Суд признал, что Россия финансирует, что существуют трафик и оружия, и войск, и наемников - все, о чем мы говорили в наших доказательствах. Просто сегодня нет полного набора доказательств и признания того, что это интенция (намерения. - Gazeta.ua) именно нанести вред гражданским лицам... У нас будет готовиться весь блок доказательств. Опираясь на предварительном рассмотрении мы понимаем, что нужно добавить, чтобы этот блок был всеохватывающим", - заверил Климкин.

"Это пионерское решение не только для нас, но и в истории международного права", - добавил министр.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге частично удовлетворил иск Украины против России. В частности, обязал РФ отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и восстановить обучение на украинском языке на полуострове. При этом суд отказал во временных мерах относительно России по конвенции о борьбе с терроризмом. Суд отметил, что Украина не предоставила достаточно доказательств.

Промежуточное решение имеет условное значение для рассмотрения дела по существу. Он продлится несколько лет. Нынешние решения будут условно влиять на конечный результат.