Климкин рассказал, от чего зависит встреча "Нормандской четверки"

Встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" планировалась на полях Мюнхенской конференции Павел Климкин. Фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Дата и место следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки" будет определен после завершения коалиционного процесса в Германии и окончательного утверждения правительства этой страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс- конференции с главой МИД Дании Андресом Самуэльсоном в среду в Киеве, передает "Укринформ".

"Мы планировали эту встречу, она не состоялась из-за того, что немецкий министр не смог вовремя попасть обратно в Мюнхен. Сейчас мы договорились несколько дней подождать окончательных результатов согласования коалиционного соглашения в Германии. Как только будет коалиционное соглашение, будет формально утвержден состав правительства Германии. Мы, конечно, говорим с МИД Германии о возможных датах и возможной повестке дня, хотя она была определена на Мюнхене", - сказал Климкин.

По его словам, он считает, что эта повестка дня встречи "нормандской четверки" в силе.

В этом контексте Климкин напомнил, что у него в Мюнхене была встреча с министром иностранных дел России Лавровым, которая именно была начата с обсуждения освобождения заложников и политических заключенных.

"Мы говорили о том, что нужно, во-первых, завершить освобождение заложников. Это фундаментально важно и нужно начать работать касательно того, каким образом мы освобождаем политзаключенных", - отметил Климкин.

Он также сообщил, что вторым вопросом было обсуждение с Лавровым возможного формата миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Как сообщалось, встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" планировалась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая проходила 16-18 февраля.

Сначала встреча глав МИД ожидалась 16 февраля, но из-за того, что глава МИД Германии был вынужден срочно отбыть в Берлин, ее перенесли на 17 февраля. Однако и в субботу встреча не состоялась.

Климкин в пятницу, 16 февраля, провел встречу с главой российского МИД Лавровым.