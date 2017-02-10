Климкин рассказал подробности разговора Порошенко и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом, и первый касался знакомства между президентами, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "1+1".

По его словам, разговор планировался в определенной степени как протокольный, но "таким не стал". Трамп спросил Порошенко, что происходит на Донбассе и между президентами "состоялся очень классный обмен мнениями".

Вторая беседа Порошенко с Трампом, которая состоялась в ночь на 5 февраля. "была очень глубокой по содержанию". Она началась "с нескольких фраз, приветствия, и сразу перешла к сути, буквально с третьей-четвертой фразы".

Климкин сообщил, что Порошенко очень подробно проинформировал лидера Соединенных Штатов о ситуации вокруг Авдеевки. "Очень конкретный разговор, что происходит, почему происходит, и со стороны американского президента звучали очень глубокие вопросы, которые свидетельствуют, что он знал факты, и это была действительно хорошая беседа", - подчеркнул Климкин.

Он подтвердил, что на следующей неделе посетит Соединенные Штаты. По его лсовам, новая администрация США знает, какой политики придерживаться, и в чем заключаются ее интересы. "А ее интересы заключаются в том, чтобы поддержать демократическую и европейскую Украину, и чтобы мы никаким образом не вернулись к постсоветской реальности", - заявил глава МИД.

Также, он рассказал о подготовке визита президента Украины в США для возможной встречи с Трампом. "Мы общаемся и с Советом национальной безопасности, и с Государственным департаментом. Нам нужно должным образом подготовиться к этой встрече. Поскольку мы имеем несколько вопросов на повестке дня, некоторые предложения в контексте взаимодействия - именно украинской и американской - мы готовим дополнительно. Я хочу их сначала обсудить. Их сейчас обсуждает наш посол (Валерий Чалый), у нас есть несколько дополнительных контактов", - рассказал Климкин.

Климкин прокомментировал также короткую встречу лидера политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с Трампом в рамках Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

"Я считаю, что очень грустно, когда наши политики - и неважно кто - используют очень важные международные встречи в сугубо внутриполитических целях. И я это считаю как лично, так и как министр. Если у нас так все ездили, вся Верховная Рада встречалась и продвигала наши интересы, я бы за это был бы двумя руками. Но на самом деле, это, увы, не так. Давайте работать на государство, на Украину, а не на внутриполитическую борьбу", - сказал Климкин.

Как сообщалось, 5 феварля президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Участники разговора выразили глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности и ухудшением гуманитарной ситуации в регионе, прежде всего, в районе Авдеевки. Стороны отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.

По материалам: УНИАН

