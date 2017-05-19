Климкин рассказал в Совете Европы, почему заблокировали российские сайты

Министр иностранных дел Украины проинформировал членов Совета Европы о решении СНБО по блокированию российских сайтов и соцсетей.

Об этом он написал в своем Твиттере в пятницу, сообщает Украинская правда.

В частности Климкин заявил, что "Украина была вынуждена ввести санкции против ряда российских юридических лиц, деятельность которых угрожает национальной информационной и кибер-безопасности, а также сеет ненависть и раздор".

Ранее он сообщил, что находится в Никосии на Комитете министров .

"Международные мероприятия - это важный формат и хорошая возможность сверить часы с коллегами", - написал он.

Как известно, 17 мая "Киевстар", Vodafone Украины и lifecell начали блокирование российских сайтов, попавших под украинские санкции.

Телеграф.com.ua

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