Климкин: Разговаривать с Россией на основе доверия невозможно

Разговаривать с Российской Федерацией на основе доверия невозможно, но надо поддерживать критический диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в Киеве.

"Разговаривать с Россией на основе доверия по определению невозможно. Но критический диалог с Россией важен, и такой диалог мы ведем при помощи всего трансатлантического сообщества, и я хочу сказать цивилизованного мира", - сказал он.

10 мая 2017 года Климкин заявил, что Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс.