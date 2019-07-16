Климкин: Российский вариант освобождения моряков - это "ловушка"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России в любой момент освободить захваченных украинских моряков. Об этом Климкин заявил в интервью "Настоящему времени" в ответ на вопрос, чем опасно их возвращение в Украину в качестве осужденных, как предлагала Россия.

"Во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Они военнопленные... Есть позиция всего мира, есть решение Международного трибунала, что они должны быть освобождены. Безотлагательно и безоговорочно. И я очень аккуратно скажу: существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить в любой момент. Для этого необходимо только политическое решение в Москве. Но Россия этого не делает", - сказал Климкин.

Он отметил в этом контексте, что Украина отказывается от предложенного Россией варианта освобождения захваченных моряков, потому что это "вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно- правовой позиции государства".

"Если примем их условия по морякам - Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", - подчеркнул министр.

Он отказался комментировать заявление экс-президента Петра Порошенко о том, что он дает 90% на то, что моряки будут освобождены до выборов 21 июля.

"Это его (Порошенко - ред.) заявление... Но я бы сказал, что контакты президента России с лидерами других стран дают мне основания сказать, что вопрос будет решен. Но когда и как - я сказать не могу и не хочу", - сказал Климкин.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одесса в порт Мариуполь буксир Военно-морских сил Украины был протаранен пограничным кораблем Российской Федерации. После этого Россия применила оружие против кораблей ВМС Украины, захватив три судна. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с российской агрессией президент Украины Петр Порошенко 28 ноября подписал закон о военном положении в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории. 26 декабря военное положение прекратило свое действие.

28 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России немедленно освободить "всех незаконно задержанных украинских моряков без выдвижения каких-либо условий".

16 января Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца - до 24 апреля.

18 марта Австралия ввела санкции против граждан России, причастных к нападению и захвату украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

19 марта стало известно, что российские врачи прооперировали военнопленного украинского моряка Василия Сороку.

17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 морякам до 24 и 26 июля 2019 года. В связи с этим Порошенко пригрозил России возмездием.

3 мая РФ отказалась от участия в слушаниях международного трибунала о пленных украинских моряках.

25 июня захваченные Россией украинские корабли исчезли из порта Керчи.

15 июля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась в Киеве с российской омбудсменом Татьяной Москальковой, чтобы обсудить, в частности, освобождение украинских политзаключенных.