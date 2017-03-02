Климкин: Россия избрала стратегию сознательной эскалации на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Россия избрала стратегию сознательной эскалации своими шагами, направленными на признание "паспортов" ОРДЛО, и так называемой "национализацией" боевиками предприятий Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

"Доминирующая тема нашего разговора - это то, как нам работать вместе и укреплять наши усилия, чтобы заставить Россию выполнить Минские договоренности", - отметил он.

"Мы все видим стратегию сознательной эскалации. И это не только военная эскалация, а это, в том числе, и все эти шаги, направленные на признание нелегальных документов, выданных нелегальными образованиями. Это, конечно, и так называемая "национализация". Все эти шаги - это логика сознательной эскалации. Здесь мы должны поставить точку и это прекратить", - убежден Климкин. "Над этим мы рассуждали сегодня, и я очень благодарен Зигмару Габриэлю за помощь", - добавил министр.