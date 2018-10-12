Климкин: Россия попытается воспользоваться ситуацией на Закарпатье

Россия попытается воспользоваться ситуацией на Закарпатье, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Что касается России, то, надеюсь, никто не сомневается, что она пыталась и будет пытаться воспользоваться ситуацией на Закарпатье в свою пользу", - написал он в своем Facebook.

Министр добавил, что эта ситуация создает "фундаментальную опасность и для Украины, и для Венгрии, и для всей Европы".

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины. Читайте также: Фундаментально неадекватная реакция. Как развернулся новый виток конфликта между Венгрией и Украиной

После инцидента Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине.