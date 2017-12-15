Климкин: Россия в Крыму расширяет территорию для развертывания ядерного оружия

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорке заявил, что "продолжающаяся оккупация территории Украины государством, обладающим ядерным оружием, привела к фактическому расширению географического района развертывания ядерного оружия".

Такое заявление глава МИД Украины сделал 15 декабря во время выступления на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по северокорейской ядерной программе, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин отметил, что незаконная аннексия Крыма и продолжающаяся российская агрессия на Донбассе привели к тому, что исследовательский ядерный реактор в Севастополе, два ядерных хранилища и более 1200 радионуклидных источников оказались без должного контроля украинской стороны.

Он напомнил, что в начале декабря отмечалась 23-я годовщина со времени подписания Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года.

Глава МИД Украины отметил, что в обмен на добровольный отказ Украины от ядерного арсенала, ядерные государства обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, но обязательство "было коварно нарушено Россией".

"Чтобы не допустить, чтобы мир скользнул в состояние беззакония, мы должны быть едины для обеспечения уважения международного права. Мы должны быть едины, чтобы обеспечить ответственность за его нарушение", - добавил глава МИД Украины.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.