Климкин: Россию нужно заставить выполнять Минские соглашения

Россию нужно заставить выполнять Минские соглашения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции с новым главой ОБСЕ Себастьяном Курцом в Мариуполе.

"Главу ОБСЕ интересует, что происходит на линии разграничения на Донбассе. И когда он увидел то, что происходит, когда мог просто поговорить с людьми, которые пересекают линию соприкосновения, понять их настроение... Я уверен, что для него это было очень важно. И поэтому мы все понимаем, что мы должны заставить Россию все-таки выполнить минские договоренности", - заявил министр.

Как сообщает УНН, Климкин подчеркнул, что на словах все просто: Россия должна предоставить полный доступ ОБСЕ на территорию Донбасса и, в частности, к неконтролируемому участку границы, прекратить обстрелы и перекрыть снабжение незаконных военных формирований оружием и наемниками.

Кроме того, по словам главы МИДа, России придется отпустить заложников и допустить на Донбасс Красный Крест и другие международные гуманитарные организации, которые помогут людям на оккупированных территориях.

"И когда хотя бы это будет выполнено, когда будут достигнуты условия безопасности - начинаем готовить честные выборы, реальные выборы на территории Донбасса. Выглядит вроде очень просто, но нам нужны усилия цивилизованного мира", - заявил Климкин, отметив, что для проведения выборов "нам будет нужна ОБСЕ".

Кроме того, министр подчеркнул, что Миссия ОБСЕ чрезвычайно важная, потому что выполняет очень большую работу, хоть и "в условиях запугивания".

Как сообщал MIGnews.com.uа, новый глава ОБСЕ Себастьян Курц после своего визита в ряд населенных пунктов Донбасса заявил, что главными целями для наблюдателей ОБСЕ является улучшение условий жизни для мирных жителей, а также обеспечение соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.