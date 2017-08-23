Климкин сегодня обсудит с Волкером встречу с Сурковым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в среду планирует встретиться со спецпредставителем госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, на которой стороны обсудят его переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым в Минске. Об этом министр сказал накануне, передает УНН.

"У меня завтра (23 августа - ред.) будет встреча с господином Волкером, с командой. То есть, мы договорились с Куртом, что любые моменты мы начнем более подробно комментировать после этой личной встречи", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, была ли положительной встреча К.Волкера с В.Суркова в Минске по Донбассу, П.Климкин сказал: "Я считаю, что, во-первых, они (переговоры - ред.) положительные. Во-вторых, мне очень нравится подход Курта к этому процессу, и его всеобъемлющее видение вместе с нами, каким образом можно продвигаться дальше. И очень принципиальная позиция во всех вопросах, в частности, в вопросах безопасности и вопросах освобождения заложников".

Министр добавил, что после встречи с К.Волкером предоставит больше информации о встрече спецпредставителя США по Украине с помощником президента РФ в Минске.