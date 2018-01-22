Климкин сообщил количество украинских политзаключенных в России

В понедельник, 22 января, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в тюрьмах, расположенных на территории Российской Федерации, находятся 22 политических заключенных из Украины, передает УНИАН.

"Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, и 22 из них, как вы знаете, на территории России. Другие - на территории оккупированного Крыма", - сказал он во время пресс-конференции, которая посвящена результатам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что ведомство требует от Российской Федерации допустить врачей к украинскому активисту Владимиру Балуху, который содержится в Симферопольском следственном изоляторе.