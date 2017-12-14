Климкин: Теперь ничто не мешает получать оружие из Канады

Глава МИД Павел Климкин считает, что включение Украины в список стран, в которые разрешены поставки автоматического стрелкового оружия, снимает все препятствия для получения оружия из Канады.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Теперь ничто не мешает получать оружие из Канады. Спасибо премьер-министру Джастину Трюдо, дорогой Христе Фриланд (главе МИД Канады - Ред.) и министру обороны Харджиту Саджану за дружественную и солидарную позицию по Украине!", - написал Климкин.

Тепер ніщо не заважає отримувати зброю з Канади. Дякую Прем'єр-міністрові Джастіну Трюдо, дорогій Христі Фріланд та міністрові оборони Харджиту Саджану за дружню і солідарну позицію щодо України!

pic.twitter.com/M327enX0iE- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 декабря 2017 г.

Как сообщалось, Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия.

Президент Порошенко считает, что этим решением Канада открыла путь к усиленной военной помощи Украине.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел переговоры с главой канадского правительства Джастином Трюдо.

Как сообщается, премьер-министры обсудили повестку дня двусторонних отношений, в том числе меры по Соглашению о свободной торговле и взаимодействие в сфере авиации и космоса. Отдельное внимание было уделено первоочередным вопросом двух стран в будущем председательстве Канады в Большой семерке, которое начинается с 1 января.

