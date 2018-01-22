Климкин: Украина договаривается о бойкоте ЧМ-2018 в РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ или протестов в рамках мероприятия.

"Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос, но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы, или бойкотируя этот чемпионат или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", - сказал П.Климкин в понедельник в Киеве на пресс- конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

Министр отметил, что переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.

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