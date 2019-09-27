Климкин: В глобальное соглашение с Путиным могут поверить только идиоты

Бывший министр иностранных дел Украины высмеял высказанное президентом США Дональдом Трампом президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение правительству Украины напрямую договариваться президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении российской агрессии и возвращении оккупированных территорий в эфире программы "Право на владу".

"В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты. Никто из тех, кого я знаю на Западе, в это не верят", - отметил Климкин, комментируя предложение Трампа.

Ранее Трамп во время встречи с Зеленским на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Зеленский и Путин смогут договориться. Свою надежду он пояснил "прогрессом" в отношениях Киева и Кремля.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что саммит "Нормандской четверки" состоится в ближайшие недели. А Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН обсудил его подготовку с Ангелой Меркель.

Отметим, с призывами провести саммит выступает президент Украины Владимир Зеленский, он также предлагал расширить "нормандский формат" за счет Британии и США, но это предложение пока что не нашло поддержки.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили намерение организовать встречу лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, чтобы добиться конкретных результатов по Донбассу.

14 июля в Париже и 2 сентября в Берлине состоялись встречи внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России с целью восстановление работы "нормандского формата". Встреча лидеров "Нормандской четверки" была запланирована на 17 сентября, но ее отменили по иницитиаве России.

Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.

По материалам: Право на владу / Facebook /