Климкин встетится с Обществом венгерской культуры Закарпатья

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в субботу, 13 октября, посетит Ужгород и встретится с участниками Общества венгерской культуры Закарпатья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра на его странице в Facebook.

По словам Климкина, ему прислали приглашение несмотря на то, что председатель этого же Общества, народный депутат Украины г-н Ласло Брензович недавно обращался к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием его к ответственности за "умышленное разжигание национальной розни".

"Особенно же для меня важно будет поговорить с теми украинскими венграми, чьи интересы непосредственно затрагивают нынешние напряженности между Будапештом и Киевом", - отметил министр.

Также он добавил, что дискутирует с официальным Будапештом по преподаванию государственного языка и решительно осудил тайную массовую раздачу венгерского гражданства, однако подчеркнул, что никаких выпадов против венгерской общины у руководителя украинского МИД быть не может.

"Наоборот, я всегда утверждал, что нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме.... Я абсолютно убежден, что нынешняя позиция Будапешта по языку действительно вредит нашим венграм. Вот, например, господин Брензович знает украинский и стал народным депутатом, а какие перспективы ждут ребят и девушек из Берегово, если по окончанию школы они двух предложений не смогут связать на государственном языке?", - отметил Климкин.

Министр также добавил, что не имеет сомнений в будущих попытках России воспользоваться ситуацией на Закарпатье.

"И это создает фундаментальную опасность и для Украины, и для Венгрии, и для всей Европы", - отметил он.

Напомним, недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает принятие Верховной радой в первом чтении законопроекта о государственном языке частью антиугорської кампании в Украине.

Ранее Климкин заявил, что в Украине при возможной легализации двойного гражданства следует исключить такой вариант для российского паспорта.