Климкин: Встреча Волкера и Суркова по Украине состоится в ближайшие дни

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшие дни специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с советником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом Климкин сказал во время пресс-конференции.

"В ближайшие дня специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом сможем использовать, в том числе, и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были укреплены и со стороны США, и со стороны Евросоюза, и со стороны всей "Большой семерки". Конечно, нам очень важно, чтобы такие санкции укреплялись и относительно оккупированного Крыма", - добавил Климкин.

Он также подчеркнул, что главным приоритетом МИД есть и будет в этом году удержание солидарности цивилизованного мира и международного сообщества в борьбе против российской агрессии за независимость и территориальную целостность Украины.

"Приоритеты очень просты относительно оккупированного Донбасса - это безопасность и гуманитарный аспект, поскольку должны заботиться о возвращении наших пленных и политических пленных, но мы также должны заботиться о том, в каких условиях сейчас находятся граждане Украины на оккупированной территории", - сказал он.

По словам Климкина, то, что сейчас на Донбассе - это российская оккупационная администрация.

"Например, вчера министр иностранных дел России Лавров очень четко сказал, что они хотят сохранить там оккупационную администрацию. Просто ее сберечь как часть своей российской колонии. Колонии должны быть у всех империй, а Россия - это классическая империя. Конечно, установить какие-то особые правила именно для этой оккупационной администрации, обеспечить, чтобы эта оккупационная администрация оставалась в будущем. И потом, и это было четко сказано, продвигаться к федерализации и фрагментации Украины. Такой сценарий по определению никогда не пройдет", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что принятый Верховной Радой закон о деоккупации Донбасса якобы перечеркивает Минские соглашения, а Москва продолжает настаивать на амнистии для боевиков, особом статусе и выборах на востоке Украины.

Как известно, сегодня в Украине отмечают 100-летие со дня создания Украинской национальной республики. Глава государства Петр Порошенко заявлял, что Россия и 100 лет назад вела против Украины гибридную войну. Он рассказал, как действовали россияне против украинцев в начале прошлого века.