Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает пресс-служба отечественного внешнеполитического ведомства.

Как сообщается, встреча Климкина с Папой Римским состоялась сегодня, 8 августа, в ходе передачи копии "Книги Добра", которую подготовили более 300 тыс. детей и взрослых из всех регионов Украины.

Отмечается, что в книге, которая изготовлена вручную на бумаге из хлопка и трав собрано 50 реальных рассказов о добре и 50 детских рисунков.

Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане, чтобы получить его благословение, а также поблагодарить за гуманитарную инициативу "Папа для Украины" и молитвы за мир в Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Папа Римский Франциск констатировал, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий.

Отметим, в мае текущего года Папа Римский Франциск встретился с украинскими военнослужащими на площади Святого Петра в Ватикане.