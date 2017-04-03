Климкин выразил соболезнования россиянам из-за взрыва в Санкт-Петербурге

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. Соответствующие слова он написал в своем Twitter.

"Выясняем, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим", - подчеркнул Климкин.

Выясняем, украинцы не пострадали в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2017 г.

Как сообщалось, в понедельник в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. Вследствие него погибли 10 человек, пострадали 47, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Все станции метро в Санкт-Петербурге полностью закрыты после взрыва

Число раненых уточняется, говорилось о 50 человек, теперь часть официальных источников сообщает, что в больницу забрали 22 человека. Среди них - ребенок. МИД Украины выясняет, есть ли среди жертв наши сограждане.