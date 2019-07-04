Климкин заявил, что не осуществляет руководство МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который с 3 июля находится в отпуске, заявляет, что уже не осуществляет оперативное руководство в министерстве.

Об этом Климкин сказал в эфире телеканала Прямой, пишет "Слово и Дело".

"Кто хочет получить полномочия, он должен их получить. Я в данном случае решил, что лучше уйти в отпуск. Я уже не осуществляю оперативное руководство, - сказал Климкин.

Он пояснил, что ответ МИД Украины без координации с президентом Владимиром Зеленским на отказ России освободить 24 украинских моряков заключался в том, чтобы не допустить признания решений российских судов в отношении моряков и не допустить признания, что украинские моряки совершили преступление, на чем настаивает Россия. Климкин выразил убеждение, что президент России Владимир Путин мог использовать в свою пользу ситуацию, когда в Украине нет единства.

На вопрос, в чем заключаются различия между его видением ведения внешнеполитических дел Украины с видением команды Зеленского, Климкин сказал: "У меня есть свое видение, но я не знаю, как видит эти дела команда Зеленского".

По его убеждению, сейчас в Украине есть внешнеполитическая активность, но нет внешней политики со стратегической точки зрения.

"То есть, какая система, какие приоритеты, где они закреплены? Они, безусловно, будут строиться дальше, но на сегодня их нет. Это дело Зеленского, и его полномочия это строить. Появится это через два месяца, или позже, я не знаю. Но пока я не могу сказать, насколько моё видение, и оно у меня есть, отличается от этого видения, поскольку его нет, - отметил Климкин.

Также министр сообщил, что после инаугурации Зеленского не имел с ним контактов.

Напомним, Климкин не исключает, что будет баллотироваться в меры Киева.