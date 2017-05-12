Климкин заявил, что не платил лоббистам за встречу с Трампом

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для организации встречи с президентом США Дональдом Трампом не использовал услуги платных лоббистов. Об этом он заявил сегодня на брифинге в МИД, пишет "Украинская правда".

"У меня есть принцип: не использую никаких платных лоббистов или чего-то подобного для организации встреч. На таком уровне использование лоббистов не имеет смысла", - заявил он.

Климкин также рассказал подробности встречи с Трампом, но избежал ответа на вопрос о ее продолжительности. "Встречу (ее длительность) я не считал. Это, конечно, не была часовая или получасовая встреча, как вы понимаете, но я смог передать все мессиджи, которые я хотел передать", - подчеркнул он.

Климкин подчеркнул, что его переговоры с Трампом начались по тематике российской агрессии, которая является ключевой. Он также подчеркнул, что у администрации Трампа есть понимание того, что происходит на Донбассе.

"Конечно, у них есть видение, вы видели его в заявлениях Белого дома - о том, что необходимо выполнить Минские договоренности и что Россия ответственна за их выполнение", - пояснил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Климкин обещает, что Порошенко и Трамп встретятся уже совсем скоро. Также нардеп Артеменко заявил, что за фото Климкина и Трампа заплатили $400 000.