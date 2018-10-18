Климкин заявил, что целью России является фрагментация Украины

Россия не хочет создать в Украине пророссийскую реальность, цель Кремля - фрагментация Украинского государства. Об этом 18 октября на Х Национальном экспертном форуме в Одессе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "РБК-Україна".

"За этот год, именно за этот год, Россия фундаментально системно проиграла во всех направлениях. Речь идет о Стокгольмском арбитраже, вопросе автокефалии, исках против России в международных судах, которые успешно продвигаются. Это означает, что она, безусловно, будет готовить комплексный ответ, она находится под давлением и при чем давлением не только политическим, но и под давлением имиджевым... К этому можно добавить отравление в Солсбери, высылку российских дипломатов, бесконечные взятки", - отметил министр.

По словам Климкина, Россия будет пытаться исправить ситуацию.

"Я вам могу сказать свое мнение: можно сколько угодно спекулировать, кого бы Россия хотела привести к власти в результате выборов, какую-то более пророссийскую реальность. Я фундаментально не верю в то, что Россия верит в создание более пророссийской реальности здесь, в Украине. Я на 100% считаю, что целью России является фрагментация и ослабление Украины", - сказал он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. После этого в апреле 2014 года начался вооруженный конфликт на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украина, США и ряд других государств обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.