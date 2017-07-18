Климпуш-Цинцадзе: Cледующая задача Украины - переговоры о Шенгене

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что следующей задачей Украины является начало переговоров о вхождении в Шенгенскую зону.

Об этом она сказала в интервью Интерфакс-Украина.

"Одна из задач, которую мы для себя ставим, - это начало диалога относительно приобщения Украины к Шенгенской зоне", - сказала Климпуш- Цинцадзе.

Также, по ее словам, необходимо вести переговоры о "дорожных картах" по либерализации доступа украинских услуг на рынок ЕС и их услуг - в Украину.

Киеву и Брюсселю нужно согласовать "дорожные карты" по телекоммуникационным, почтовым, финансовым услугам, морским перевозкам, а также провести переговоры о доступе на цифровой рынок.

При этом вице-премьер не считает необходимым вести переговоры по либерализации условий движения рабочей силы и считает более важным, сосредоточится на создании возможностей для реализации граждан Украины на родине.