Климпуш-Цинцадзе о безвизе: это признание реформ, знак доверия и взаимоуважения

Окончательное утверждение Советом ЕС безвизового режима для украинцев стало важным этапом в признании Евросоюзом украинских реформ.

Об этом в своем Twitter написала вице-премьер по евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Украина приветствует решение Совета ЕС по визовой либерализации. Это важный этап в признании украинских реформ, знак доверия и взаимоуважения", - написала она.

#UA welcomes #EU #EC decision on #VisaLib. This is an important step acknowledging UA reforms, a sign of trust and mutual respect!

pic.twitter.com/3TrZV8y5qW - Ivanna Klympush (@IKlympush) 11 травня 2017 р.

Как написала вице-премьер в Facebook, сегодняшнее решение Совета ЕС является историческим.

"Ценой невероятных усилий украинцы доказали и продолжают доказывать, что они европейцы", - написала Климпуш-Цинцадзе.

"А недруги пусть завидуют и бесятся: их планы в очередной раз разбиваются о наше единство, мудрость и ежедневный труд ради будущего", - добавила она.

Как сообщалось, 11 мая Евросоюз завершил принятие безвизового режима для Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал историческим решение об утверждении Советом ЕС безвиза для Украины, заявив, что "это как возвращение домой после долгого и изнурительного пути".