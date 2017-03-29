Климпуш-Цинцадзе об обстреле консульства: третья сторона хочет поссорить украинцев и поляков

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает усиление интенсивности и брутальности провокации, направленных на ухудшение отношений между Украиной и Польшей.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя обстрел Генконсульства Польши в Луцке.

"От актов вандализма и осквернения памятников враг перешел к дикого терроризма - сегодня ночью обстреляли генконсульство Польши в Луцке", - написала вице-премьер.

"Это прямо наталкивает на мысль, что третья сторона очень хочет поссорить украинцев и поляков", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, ответом должно быть единение всех здоровых сил в обеих странах для строительства прагматичных партнерско-союзнических отношений.

Как сообщалось, ночью 29 марта неизвестные обстреляли помещение Генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубновской, 22б.

МИД Польши подтвердил обстрел своего консульства и вызвало в связи с этим посла Украины Андрея Дещицу.

В СБУ уже заявили, что не исключают версию теракта и отметили, что провокации против Польши выгодны только РФ.