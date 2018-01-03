Климпуш-Цинцадзе отреагировала на законопроект об увольнении глав НАБУ и САП

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рада, что за законопроект об увольнении глав НАБУ и САП Рада не будет голосовать.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе надеется, что негативная внутренняя и внешняя реакция на законопроект об увольнении глав антикоррупционных органов удержит ВР от его рассмотрения. Об этом она заявила в онлайн-интервью портала liga.net 3 января.

"Я надеюсь, что и внутренняя реакция, которую мы получили и внутри страны на разных уровнях - и в правительстве, и в парламенте, и среди общественности, - и реакция заграничных партнеров, является достаточным сдерживающим фактором для украинского политикума в Верховной Раде не выносить этот вопрос на рассмотрение, уже не говоря о том, чтобы принимать этот законопроект", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, она очень рада, что зарегистрированный в парламенте законопроект относительно политического влияния Верховной Рады на антикоррупционные органы не был вынесен на голосование.

"Я очень надеюсь на достаточную ответственность наших политиков", - подчеркнула вице-премьер.

Как сообщалось, законопроект No7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля", который подготовили народные депутаты Артур Герасимов (БПП) и Максим Бурбак ("Народный фронт"), был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря. Им предлагается дать Верховной Раде право рассматривать вопрос относительно увольнения руководства НАБУ, САП и ГБР без проведения аудита.

Соответствующий законопроект впоследствии включили в повестку дня Верховной Рады. Позже народный депутат Мустафа Найем сообщил, что этот законопроект снят с повестки заседания парламента.

Национальное антикоррупционное бюро считает, что в случае принятия законопроекта No 7362 будет нанесен сокрушительный удар по независимости этих органов.

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что зарегистрировал законопроект No7362, чтобы начать его общественное обсуждение.

Против этого проекта закона уже высказались в Евросоюзе и США. Геращенко обратилась к украинским политикам, которые "рассусоливают по эфирам"

Как известно, в соответствии с действующей редакцией закона о Национальном антикоррупционном бюро его руководитель увольняется, в частности, в случае представления письменного заявления о прекращении полномочий по собственному желанию, назначения или избрания на другую должность по его согласию, невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, несоответствия ограничением относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, несвоевременного представления декларации, приобретения гражданства другого государства или наличия вывода комиссии по проведению независимой оценки (аудита) о неэффективности деятельности Национального бюро и ненадлежащем выполнении обязанностей его директором.

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