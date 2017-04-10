Ключевой момент в отставке Гонтаревой - зло должно быть наказано

Если отставка главы НБУ Гонтаревой все же произойдет, это будет одним из самых серьезных кадровых изменений.

Информация об отставке Валерии Гонтаревой - это может быть очередная попытка тянуть время и уйти от ответственности. Тут ключевой момент не только в том, чтобы отставка произошла, а в том, - что зло должно быть наказано. Чтобы никогда больше никому неповадно было торговать на крови, чтобы общественники смогли добиться от Президента и правительства решения о блокаде торговли на крови. Приблизительно то же происходит и с российскими банками на территории Украины, когда практически все страны вошли в процедуру блокирования Российской Федерации, а Украина не просто не заблокировала, а даже содействует тому, чтобы эти банки процветали и чудесно наращивали свою капитализацию. Я думаю, что вот в этом и происходит ключевой момент - зло должно быть наказано! , информируют Экономические Известия.

Что касается курса доллара, я думаю, что он, к счастью, зависит не от Гонтаревой. Здесь гораздо важнее механизм дальнейшего сотрудничества с международными финансовыми институциями, прежде всего с МВФ, Европейским, мировым банком... Это гораздо важнее, чем Гонтарева на должности главы Национального банка Украины. Втрое - это, несомненно, оздоровление банковской системы, только не путем содействия и продвижения российских банков и уничтожения украинской банковской системы, а путем оздоровления, которое даст возможность украинской банковской системе наконец-то вздохнуть с облегчением.

Заменить Гонтареву не может человек с улицы. Это не может быть человек, который всю жизнь занимался финансовыми спекуляциями, потому что для него Национальный банк Украины превращается в такую же структуру. Я думаю, что предыдущий опыт Гонтаревой, то, что она делала в НБУ - это яркое подтверждение того, что таких людей нельзя подпускать к государственному банковскому регулятору. Это должен быть кто-то из тех, кто себя зарекомендовал как один из лучших банкиров в Украине, из структуры, которые на протяжении долгого времени показывали стабильность, уверенность в любых ситуациях и при любых главах Национального банка Украины.

Возможно, это тот же руководитель правления "Райфайзенбанка", который великолепно ориентируется в банковской системе. Если брать не из банковской системы, отлично бы с этой должностью справился Виктор Михайлович Пинзеник. Это человек, который бы выполнял ключевые функции по поддержанию национальной единицы; человек, который имеет великолепный опыт сотрудничества с международными финансовыми институциями.

Сергей Соболев, народный депутат (фракция "Батькивщина")