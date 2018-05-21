Ключевым вопросом пленарной недели ВР является создание антикоррупционного суда, - Парубий

Ключевым законопроектом текущей недели Верховной рады является создание Высшего антикоррупционного суда Украины. Об этом во время открытия Согласительного совета в понедельник сообщил председатель ВР Андрей Парубий.

Кроме того, на текущей неделе народные депутаты должны рассмотреть аграрные законопроекты, вопрос нацбезопасности и обороны, а также законопроект по защите прав детей.

По его словам, законопроект об Антикоррупционном суде должен быть вынесен на рассмотрение зала во вторник после обеда.

"До обеда, как мы и договаривались, стоит блок аграрной политики. Отмечу, что в проекте повестки дня пять вопросов. Если будет время, то стоит следующий блок: это вопрос безопасности и обороны. На завтра два блока, и мы войдем в антикоррупционный суд, когда почувствуем, как у нас идет работа, и какое решение комитета", - добавил глава парламента.

Спикер подчеркнул, что на среду запланированы голосования за ратификации международных соглашений. Впрочем, рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде продлится два дня.

"Во вторник надо войти, в среду дать на рассмотрение поправок, а в четверг мы должны выйти на принятие решения. Это ключевые вопросы на эту неделю. На четверг по плану мы также успеваем подготовить законопроекты по защите прав детей", - добавил он.

Напомним, парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рассмотрит законопроект о Высшем антикоррупционном суде в понедельник, 21 мая.