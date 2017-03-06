КМУ опубликовал решение об отстранении Насирова от должности

Опубликованы решения об отстранении Романа Насирова от должности главы ГФС и назначении и.о. главы ГФС Максима Продана

Роман Насиров

Кабинет министров Украины обнародовал решение об отстранении Романа Насирова от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) на время проведения расследования, инициированного следователями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующее постановление N134-р опубликовано на сайте правительства.

Постановлением N135-р исполняющим обязанности главы ГФС назначен Максим Продан - заместитель Насирова.

5 марта 2017 года на заседании по избрании Насирову меры пресечения сторона защиты заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен был другой судья, однако, как оказалось, в тот день он отсутствовал. В результате в судебном заседании был объявлен перерыв до 6 марта.

В полночь 6 марта истек срок временного содержания главы ГФС под стражей, в связи с чем его должны были отпустить. В то же время еще с вечера 5 марта под судом собрались митингующие, которые заблокировали здание и потребовали продолжения заседания.

Позже адвокат Насирова Александр Лысак сообщил, что его подзащитный согласился на то, чтобы сотрудники НАБУ и САП круглосуточно вели за ним наблюдение до решения суда. Ночь на 6 марта чиновник провел в здании суда.

Сегодня, 6 марта, суд отказал защите Насирова в отводе следственного судьи Бобровника.