"Кнуты" и "пряники" Президента

На 1 августа этого года гражданство Украины получили 7 тысяч 678 человек. Эту информацию сообщило МИД Украины. Цифра сама по себе мало что говорит рядовому украинцу, учитывая, что в Украине более сорока миллионов граждан. Возможно, на нее и не стоило бы обращать внимания, доверившись органам, которые это гражданство предоставляют, если бы не ряд факторов и фактов.

Первое - война. Еще до событий 2014 года как гражданами, так и Героями Украины становились персоны, которые были в основе расшатывания украинской государственности, а в сущности способствовали ослаблению государства. После начала боевых действий, оккупации Россией части наших территорий, введения войск в Крым и Донбасс многих из них никто не лишил украинского гражданства. Российскую пропаганду монтируют в мозги луганчан и представителей Донецка заслуженные журналисты Украины, бывшие депутаты, которые стояли под триколорами оккупанта, принимали участие в выборах в Верховную Раду, а во главе террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" стали до сих пор еще граждане Украины Плотницкий и Захарченко. Последних так и не лишили украинского гражданства, хотя они имеют уже другие паспорта с гербами, очень похожими на советские. В отличие от некоторых особо рьяных "ополченцев" или их сторонников, которые показательно сжигали украинские паспорта перед телекамерами, а затем пытались их восстановить (украинская пенсия нужна), ни Плотницкий, ни Захарченко в таких актах замечены не были. Возможно, что-то знают заранее? То, что упомянутые бандиты до сих пор остаются гражданами Украины, министр юстиции Павел Петренко объяснял тем, что их должны судить по украинским законам, и они должны сидеть в украинской тюрьме. А еще лишить гражданства в Украине можно только тех лиц, которые получили его до того по заявлению, а не при рождении.

Следовательно, в какой-то мере приглашение иностранцев и предоставление им гражданства для власти выгодно тем, что от последних таким образом можно в нужный момент избавиться, аннулировав паспорт.

Так или иначе, существует еще один факт, который касается вопроса предоставления украинского гражданства. Здесь есть проблемы, с которыми сталкиваются одни люди, и исключительная скорость его получения другими. Например, этнической россиянке, волонтеру, которая спасала жизни украинских бойцов, Ольге Симоновой гражданство предоставили через год. И еще три месяца прошло, пока об этом Симонова узнала. Чиновническая бюрократическая волокита, безосновательные преграды, привлечение "тяжелой артиллерии" в лицах депутатов - все это стало элементами способа получения гражданства в конкретном случае.

Зато "варяги" из команд грузин, литовцев и поляков получали гражданство экстерном - по велению самого Президента. По крайней мере, Президент не скрывал заинтересованности в приглашении в Украину этих людей. Правда, Михеил Саакашвили так же, как получил молниеносно украинское гражданство, так его и потерял. Что касается других приглашенных из упомянутых интернациональных команд, Администрация Президента не распространяет информацию. Она засекретила ее, мотивируя это конфиденциальностью. Это отмечается в ответе Администрации Президента на соответствующий запрос "Українських новин". Поэтому остались ли украинскими гражданами экс-министр финансов Наталия Яресько, экс-министр здравоохранения Александр Квиташвили, экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, экс-первый заместитель главы МВД Эка Згуладзе, экс-заместитель главы ГПУ Давид Сакварелидзе и экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, неизвестно.

Следующий фактор - политические розборки. При том что уже четвертый год страна страдает от агрессии РФ, украинский политический "бомонд", который существует в фарватере олигархических реалий, не гнушается таскать друг друга за чубы. В случае с Саакашвили гражданство, как и он сам, стало средством таких разборок. И здесь не стоит делать акцент на фамилии самого бывшего президента Грузии, который, безусловно, использовал этот "удар" максимально для своего пиара. Из истории с гражданами-экстерниками логично вытекает другой, самый главный фактор - цена украинского гражданства, которую политики девальвируют на глазах украинцев и всего мира.

"Комиссии по расследованию того, как было предоставлено гражданство Михеилу Саакашвили, не существуют, - дает комментарий "Дню" народный депутат Украины, член комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины Валерий Пацкан. - Целью создания комиссии (например, временная следственная комиссия Верховной Рады) должен быть прецедент по выявлению нарушений при выполнении служебных обязанностей государственными чиновниками. Во время рассмотрения вопроса по предоставлению Саакашвили украинского гражданства я затрагивал вопрос, проведена ли проверка, так как на тот момент в средствах массовой информации уже была информация относительно возможных уголовных дел, возбужденных против него в Грузии. Возможно, в сентябре мы увидим инициативу по созданию ТСК в Верховной Раде".

"В законодательстве Украины четко определено, что лица, в которых заинтересовано наше государство (лица, которые представляют собой ценность для государства), получают гражданство по сокращенной процедуре, - продолжает мысль Валерий Пацкан. - Никакого предоставления гражданства за одну ночь нет и не было. Даже по Саакашвили и другим этот процесс длился около недели. Комиссия рассматривает каждый факт предоставления гражданства. Проводится проверка по каждому лицу СБУ, полицией и МИД, и к каждому делу подшиваются справки проверки. Если есть сомнения или нарушения лицом, которое претендует на украинское гражданство в своем государстве, то мы отправляем на дополнительное доизучение. Мы не можем остановить процесс получения украинского гражданства. В Украине одно из лучших законодательств в части гражданства в Европе. Оно нуждается в некоторой коррекции в связи с процессами миграции, которые запустила Россия в Европе, но не в полном пересмотре".

Что ж, законодательство у нас действительно, возможно, не самое плохое. Правда, оно очень уязвимо, так как используется на усмотрение конкретных групп влияния или даже меняется под интересы конкретных лиц (как это было, скажем, с изменением законодательства относительно возможности занимания должности генпрокурором без юридического образования). И в этом же законодательстве, как сказал пан Пацкан, отмечена возможность получения украинского гражданства по сокращенной процедуре. Только отметим ключевую фразу - лица, которые представляют собой ценность для государства. На самом деле, если быть точными, речь идет не о сокращенной процедуре, а об игнорировании ряда пунктов в случае, если эти лица, "которым предоставляется гражданство Украины, представляют государственный интерес для Украины" (Закон "О гражданстве Украины", статья 9). Но кто и как определяет этот "государственный интерес"? В чем он в таком случае измеряется, если впоследствии в услугах целой когорты новопредставленных к гражданству Украины государство (или Президент?) уже не нуждалось? Выходит так, что Президент предоставляет украинское гражданство и по собственному желанию забирает его.

Законодатель Геннадий Друзенко, который непосредственно занимался вопросом лоббирования предоставления гражданства упомянутой волонтерке Ольге Симоновой, дает комментарий "Дню": "В Законе о гражданстве Украины в статье 9 действительно существуют условия предоставления гражданства, при которых не нужно придерживаться пяти лет постоянного проживания на территории нашей страны, снимается вопрос владения языком и т.п. Это допускается или за особые заслуги перед страной, или если человек представляет собой особую ценность для государства. Что касается Ольги Симоновой, то ее, грубо говоря, "прошмонали", как на самом строгом блокпосту, так как процедура эта в ее случае длилась фактически год. Есть другие случаи, когда кое-кому гражданство выдается даже не в течение недели, а за одну ночь. Это пренебрежение к самому институту гражданства. Президент считает, что он может даровать гражданство, а может забирать. То есть он считает гражданство своей собственностью и инструментом в собственном распоряжении. Все, в ком был заинтересован Президент, получали гражданство очень быстро".

Отдельно Геннадий Друзенко уточнил: "Когда мы делали представление на гражданство Ольге Симоновой, то и у нас в предложении изменилось несколько слов, которые не меняли ничего по сути. Но нам это представление вернули. Буква буквально стала выше содержания. Почему-то в случае с представлением Саакашвили чиновники ничего не проверили из того, в чем потом его обвинили, хотя сокращенная процедура не означает игнорирования процедуры вообще. Поэтому встает вопрос профессиональности чиновников и, как минимум, их ответственности за халатность. Это должностное преступление. Если это не непрофессионализм, то кто тогда давал им указание закрыть на все глаза? В отличие от России, у нас закон должен быть выше Президента".

Итак, в то время как мир наблюдает за миграцией по зарубежью Михеила Саакашвили и его выступлениями то перед американскими, то перед польскими журналистами и думает, появится ли он в Украине, стоило бы задуматься о другом. Кем является гражданин Украины в своем государстве, если его статус является производным от воли одного человека, а не собственных заслуг? В конце концов, будут ли привлечены к ответственности те чиновники, которые проигнорировали соответствующие пункты, по которым впоследствии лишили гражданства Саакашвили? Выходит, что гражданство в нашей стране - это, с одной стороны, условность, а с другой - "кнут", которым можно миловать или погонять.

Общество периодически впадает в состояние либо массового возмущения, либо массового восторга. Часто громкие слова, которые политики используют довольно легкомысленно, равно, как и действия, ответственность за которые почему-то отсутствует, становятся ударом по государственности. В данном случае речь идет о гражданстве как основе государственности. Нам необходимо научиться воспринимать персоналии и их лозунги спокойнее, чтобы, изначально закрыв глаза на то, как кому-то легко дают гражданство, впоследствии не возмущаться, каким образом у них это гражданство забирают.

Валентин ТОРБА, "День"