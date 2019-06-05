Князев не подаст в отставку из-за скандала с убийством ребенка - СМИ

Глава Национальной полиции Сергей Князев не намерен подавать в отставку на фоне скандала с убийством пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав- Хмельницком Киевской области. В убийстве ребенка подозревают патрульных полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

"А какой смысл? У нас каждый день должен кто-то подавать в отставку? Князев выполняет свои обязанности и пообещал, что виновные в убийстве ребенка понесут справедливое наказание", - сообщил "Українським новинам" источник в Нацполиции.

Собеседник журналистов также сообщил о том, что глава НПУ принял отставку главы Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова, подавшего рапорт вечером 3 июня.

Как сообщалось, 3 июня в киевской больнице, не приходя в сознание, скончался пятилетний Кирилл Тлявов. Смертельное огнестрельное ранение головы он получил во дворе свого дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. По данным следствия, в него попала пуля, выпущенная пьяными сотрудниками патрульной полиции, которые стреляли по банкам в соседнем дворе.

Сперва в полиции заявили о том, что мальчик якобы поскользнулся и разбил себе голову об асфальтобетонное покрытие. Однако после того, как медики диагностировали у ребенка проникающее пулевое ранение, полицейские провели дополнительное обследование местности и обнаружили там гильзы, стаканчики и металлические банки.

При обыске у подозреваемых были изъяты патроны и оружие. После задержания им сообщили о подозрении по ст. 128 УК (неумышленное тяжкое телесное повреждение), которое не предусматривает наказания в виде лишения свободы.

Когда ребенок умер, в прокуратуре сообщили о переквалификации подозрения по более тяжким статьям. Полицейским инкриминируют групповое хулиганство с применением огнестрельного оружия и умышленное убийство.

ZN.UA собрало все подробности этой трагедии в материале "Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: как "камень" превратился в пулю". По материалам Українські новини

