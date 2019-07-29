Коалиция в парламенте заберет все министерские кресла - Герус

Коалиция заберет все министерские кресла в новом парламенте, а оппозиция получит некоторые комитеты.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте заберет все министерские кресла.

- Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве, - сказал он.

По его мнению, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы никто не сомневался в демократичности новой власти.

Герус добавил, что коалиция с Голосом возможна, но все будет зависеть от их позиции и политических пожеланий.

К слову, секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что количество министров необходимо сократить до 12-13 человек