Кобзон рассказал, что Янукович - его сосед в поселке Баковка в Московской области

Российский певец Иосиф Кобзон рассказал, что его соседом является бывший президент Украины Виктор Янукович, который живет в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Об этом артист рассказал Dni.Ru, передает УНН.



"В Баковке забор к забору со мной - мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Такую высокую ограду вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут ... Вот пример - муж Максаковой, убитый в Киеве", - считает певец.

Отметим, 5 июля В.Янукович заявил, что не будет участвовать в украинском процессе по делу о государственной измене и отозвал из суда своих адвокатов.

Как сообщалось, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.