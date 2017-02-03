Когда Путину дают по физиономии, он отыгрывается на Украине - Тарас Чорновил

Хозяин Кремля привык на переговоры выходить, как неандерталец - с дубинкой, говорит Тарас Чорновил.

Неоднократные атаки и обстрелы боевиками Авдеевки Донецкой области - это наглые действия России, а не сепаратистов, решивших поиграть в "большую войнушку".

Об этом политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"Во-первых, им уже давно никто не позволяет играть в собственную игру; во- вторых, вся тяжелая артиллерия и "Грады" с 2015 года находятся под стопроцентным контролем российских военных, так что никто просто не даст боевикам действовать по своему усмотрению российским вооружением", - говорит эксперт.

По его словам, Россия проводит жесткую операцию против Украины: "Казалось бы, какие могут быть переговоры в такой ситуации. Но во время всех войн, которые были после Второй мировой войны, всегда сохранялась возможность вести переговоры, чтобы заставить противника хоть в какие-то моменты прекращать обстрелы, возвращать пленных и т.д.".

"Благодаря "минскому формату" и "нормандскому формату" мы не сможем закончить войну и вернуть Донбасс. Все это произойдет только в результате естественного процесса - уходу в ад антихриста Путина, а пока он жив, не может быть надежды на прекращение войны. Путин будет постоянно дестабилизировать ситуацию в Украине. Он не стремится удержать те разрушенные и депрессивные районы Донбасса, которые оккупированы, - они и так слишком дорого обходятся России. Перед ним стоит задача - не допустить успешности Украина, притока инвестиций в ее экономику. Поэтому - пока есть Путин, будут конфликты", - уверен политолог.

"Следует напомнить, - говорит экс-нардеп, - что обстрел Авдеевки начался сразу после разговора Путина и Трампа. Когда Путину дают по физиономии, а он не может ответить (Америку он боится), он отыгрывается на Украине. И каждый раз, когда будут приближаться очередные переговоры на высоком уровне, он будет демонстративно нагнетать ситуацию в Украине. Он привык на переговоры выходить, как неандерталец - с дубинкой".

"Зачем России сейчас Авдеевка? Путин получил две серьезные пощечины. Первую - от Трампа во время телефонного разговора (очевидно, он рассчитывал, что будет обсуждаться вопрос снятия санкций, но, как оказалось, об этом речь вообще не идет). Вторую - от украинских военных: они заняли позиции, которые боевики, сами начав эскалацию, не смогли удержать. Кроме того, был убит ряд их командиров - а ведь их готовили в России, так что и это пощечина", - подчеркнул политический аналитик.

"Стиль Путина таков, что, схлопотав от более сильного игрока, он отыгрывается на более слабых. Сирия далеко, а Украина близко. Потому и начались обстрелы из "Градов" по Авдеевке - это демонстративная атака. Можно лупить из артиллерии и доказывать, что стреляла украинская сторона, но с "Градами" - так не скажешь, потому что видны траектории, этого невозможно скрыть. А когда вначале атаки боевиков они получили еще и от украинских военных, то просто взбесились", - подытожил Тарас Чорновил.

Напомним, эксперт по международной политике Григорий Перепелица рассказа в комментарии "Главреду", что своей атакой на Авдеевку Путин еще раз подтвердил на переговорах с Трампом, что он имеет реальный и полный контроль над ситуацией в зоне конфликта и на Донбассе в целом.