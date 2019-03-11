Когда Рада будет голосовать за законопроект о языке, предсказать трудно - Парубий

Когда Верховная Рада будет голосовать за законопроект о языке, предсказать трудно. Такое заявление сделал спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета парламента 11 марта.

Он подчеркнул, что очень важно придерживаться регламента Верховной Рады во время рассмотрения законопроекта

"Я понимаю, что количество правок – свыше 2 тысяч. Трудно предсказать, как долго будут рассматриваться эти поправки, но я уверен, мы должны идти по процедуре, предусмотренной законом, поскольку предыдущий законопроект Колисниченко - Кивалова был отменен из-за того, что была нарушена процедура", - сказал Парубий.

Он выразил убеждение, что украинский парламент примет закон об украинском языке как государственном.